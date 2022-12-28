Приговоренный к 11 годам колонии Юрий Зенкович обвиняется в оскорблении силовиков из Мядельского района

Приговоренный к 11 годам лишения свободы юрист Юрий Зенкович обвиняется в оскорблении силовиков из Мядельского района (статья 369 УК). Потерпевшими по делу признаны три человека, пишет «Мінская праўда».

По версии обвинения, Зенкович в 2020-2021 годах «имея умысел публично унизить представителей власти в связи с исполнением ими служебных обязанностей, неоднократно, из чувства мести, в телеграм-канале, признанном экстремистским, под своим именем размещал оскорбительные высказывания». Юрий Зенкович свою вину по предъявленному обвинению не признал.

Суд над Юрием Зенковичем начался 27 декабря в Мяделе.

В сентябре юриста приговорили к 11 годам колонии по делу о захвате власти. Главу БНФ Григория Костусева и политолога Александра Федуту осудили на 10 лет лишения свободы. Еще двоим обвиняемым — дальнобойщику Денису Кравчуку и бухгалтеру Ольге Голубович — суд назначил по 2,5 года колонии.