«Минская правда» опубликовала инструкцию «как правильно сдаваться в плен», а после удалила ее с сайта

28 декабря «Минская правда» опубликовала статью под названием «Не хочу умирать! Как правильно сдаваться в плен», а позже удалила ее. Страница сохранилась в веб-архиве.

Издание написало, что украинские военные забрасывают на территорию Беларуси информационные листовки с призывом не поддаваться на провокации российского руководства и не участвовать в преступной войне против Украины.

«Беларусь должна жить! Граждане Беларуси! Сейчас в Европе идет самая большая война со времен второй мировой! Российская Федерация под мнимым предлогом атаковала Украину, но, не рассчитав свои силы, понесла поражение. Сохраните мир в своих домах. Не дайте втянуть Родину в войну, где будут умирать наши дети», — процитировала текст «Минская правда».

Издание отметило, что кроме призывов в листовках были подробные инструкции о том, как «правильно сдаваться в плен и телефоны координационного штаба, по которым можно заявить о своих намерениях или передать важную информацию».

«Минская правда» перепечатала инструкцию на сайт и поблагодарила за фото листовок погранслужбу Беларуси.

«Отстегните магазин и повесьте оружие на левое плечо стволом вниз. Поднимите и покажите пустые руки. По возможности показывайте высоко отрез белой ткани. Громко кричите: «Сдаюсь! Приблизьтесь по команде. Выполняйте все команды украинских военных», — процитировало инструкцию издание.

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