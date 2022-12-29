Суд приговорил к 2 годам домашней химии бывшего вратаря национальной сборной по футболу Василия Хомутовского

Суд приговорил к двум годам домашней химии бывшего вратаря национальной сборной по футболу Василия Хомутовского, передает «Трибуна».

Судья Татьяна Шотик признала футболиста виновным в грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

Спортсмена задержали 30 сентября. Суд арестовал его на 13 суток за «пересылку материалов из телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским».

Как утверждали авторы провластного телеграм-канала «Сводки центра», Хомутовского задержали, когда он вернулся в Беларусь «за качественными медуслугами».

«Теперь мяч на стороне правосудия, наш ход — задержание и уголовное дело», — писал канал.

В ролике, опубликованном на канале, Хомутовский рассказывал, что он задержан за то, что «выходил на акции протеста и ходил по проезжей части».

«Сам решил, что будет делать операцию именно в Беларуси. Не имел никаких предчувствий, что приезд в Беларусь может для него плохо кончиться, все было спокойно. Вскоре он должен был присоединиться к работе у нас в клубе», — объяснил тренер украинского клуба «Львов» Олег Дулуб «Нашай Ніве».