Министерство информации разблокировало сайт «Народнай Волі», сообщает БАЖ.

Редакция проводит технические работы, сайт планируется запустить с 9 января. Как говорится в приказе Мининформа, доступ к ресурсу возобновили «в связи с отсутствием нарушений законодательных актов».

Сайт издания заблокировали в августе. «Блокировка настолько глубокая, что у нас нет доступа даже до админки сайта, чтобы исправить те недостатки, на которые обратило наше внимание Министерство информации», – говорилось в заявлении редакции.