Приложение «Новая Беларусь» и его соцсети признали «экстремистскими» материалами, сообщил провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

В списке «экстремистских» материалов, публикуемым Министерством информации, информации об этом нет.

Днем в Суде центрального района Минска прошло заседание «о признании информационной продукции экстремистскими материалами». Из расписания суда следует, что заявителем выступил ГУБОПиК.

«Новая Беларусь» — приложение, помогающее объединению беларусов в эмиграции. По мнению разработчиков, «Новая Беларусь» — это цифровая версия демократической Беларуси в смартфоне. «Созданная беларусами для беларусов, она открывает новые возможности для уехавших и оставшихся в стране. Данные пользователей платформы надежно зашифрованы», — говорится в магазине приложений для iOS и Android.

В приложении пользователи могут узнавать о беларуских мероприятиях за рубежом, искать предложения об услугах беларуских предпринимателей, докторов и многое другое.