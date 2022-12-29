Минобороны: ракету, выпущенную с территории Украины, сбили силы противовоздушной обороны Беларуси

Министерство обороны Беларуси утверждает, что сбило зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины.

«Сегодня в районе 10 часов силами войск противоздушной обороны была поражена воздушная цель. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области», — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет Минобороны, обломки, упавшие в деревне Горбаха, принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.

Утром «Белта» сообщила о падении на территории беларуси украинской ракеты комплекса С-300. Утверждалось, что беларуские власти рассматривают две версии произошедшего: попадание на территорию Беларуси, «аналогичное инциденту в Польше», и уничтожение ракеты «в результате работы систем ПВО Беларуси», сообщает «Белта».