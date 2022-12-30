Суд приговорил жителя Минска к шести месяцам колонии за бчб‑рисунки на столбах и остановках

Суд Березинского района приговорил Петра Петрушко к шести месяцам колонии по статье об осквернении сооружений и порче имущества (статья 341 УК) за рисунки бчб-флага баллончиком на столбах и остановках в Минске, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии обвинения, Петрушко с февраля 2021 года по сентябрь 2022 года 11 раз нанес на столбы, стены остановок общественного транспорта и дорожный знак «изображения в виде бело-красно-белых полос».

Суд посчитал, что в итоге действий жителя Минска трем предприятиям, «Минскэнерго», «Минскавтодор-Центр» и «Минскоблстрой» был нанесен ущерб в размере более 700 рублей.

Петр Петрушко на суде полностью признал вину и во время предварительного расследования компенсировал нанесенный ущерб.