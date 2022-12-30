Минюст прекратил действие лицензий 10 адвокатов

Министерство юстиции 28 декабря прекратило действие лицензий 10 адвокатов, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лицензии адвокатов Андрея Комиссарова, Андрея Неведовского, Егора Папковского Минюст прекратил «в связи с применением к адвокатам дисциплинарных взысканий в виде исключения из территориальных коллегий адвокатов за совершение проступков, несовместимых со званием адвоката».

Лицензии адвокатов Сергея Космача, Владимира Ягодинского, Галины Мамонько, Виктора Мацкевича, Владимира Пыльченко, Марии Давыдчик Минюст аннулировал «в связи с невозможностью выполнения адвокатами своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации».

Действие лицензии адвоката Александра Чирвы Министерство юстиции прекратило «в связи с совершением проступка, несовместимого со званием адвоката».