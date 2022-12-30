Генпрокуратура направила в суд дело Романа Протасевича, Степана Путило и Яна Рудика

Генеральная прокуратура направила в суд дело в отношении экс-редакторов телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и Яна Рудика, а также редактора канала Степана Путило.

Всем троим инкриминировано разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК), организация массовых беспорядков (часть 1 и 3 статьи 293 УК), грубое нарушение порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК), призывы к захвату власти (часть 3 статьи 361УК), создание экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), клевета и публичное оскорбление Лукашенко (часть 2 статьи 367, часть 2 статьи 368 УК).

Кроме того, Степану Путило и Яну Рудику в разном сочетании вменяется заговор с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК), финансирование экстремистской деятельности (часть 2 статьи 361-2 УК), дискредитация Республики Беларусь (статья 369-1 УК).



Отдельно Степану Путило также инкриминирована организация деятельности террористической организации (часть 1 статьи 290-5 УК).

По версии обвинения, Путило, Рудик и Протасевич публиковали в телеграм-каналах Nexta и «Беларусь головного мозга» сообщения, целью которых было подстрекательство к массовым беспорядкам, разжигание социальной вражды, высказывание угроз применения насилия и уничтожения имущества, ущемление прав «различных социальных групп, в том числе правоохранителей и их близких». По версии прокуратуры, в телеграм-каналах также призывали «к совершению протестно настроенными гражданами актов терроризма».

«Названные действия привели к тяжким последствиям – совершению правонарушений, по фактам которых с 14 июля 2020 года правоохранительные органы Республики Беларусь зарегистрировали не менее 1586 преступлений, связанных с протестной активностью и экстремистскими устремлениями, в том числе предусмотренные статьями 342, 293, 363, 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь», – сказано в сообщении прокуратуры.

Дело Рудика и Путило рассматривалось в рамках специального производства, в их отношении заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Протасевич выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме. Впоследствии избранная в отношении него мера пресечения в виде домашнего ареста оставлена без изменения.

Генеральная прокуратура при направлении дела в суд заявила обвиняемым иск о возмещении имущественного вреда на общую сумму более 30 млн рублей.