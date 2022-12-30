Активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо‑Понасюк отправили в ШИЗО на 10 суток

Активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Понасюк отправили в ШІІЗО на 10 суток, об этом в фейсбуке написал ее муж Андрей Шарендо.

Таким образом, пишет Андрей Шарендо, администрация исправительной колонии №24 решила «поздравить Полину с Новым годом».

«Паліна сустрэне Новы год у прамерзлым падвале на абітай жалезам драўлянай лаве замест ложку», — написал он.

9 июня 2021 года Шарендо-Панасюк приговорили к 2 годам колонии общего режима, ее обвиняли в насилии над милиционером (статья 364 УК), оскорблении Лукашенко (статья 368 УК) и представителя власти (статья 369 УК). Позже суд в Гомеле признал ее виновной в злостном неповиновении администрации исправительного учреждения (часть 1 статьи 411 УК) и добавил еще год лишения свободы к ее предыдущему приговору. А в октябре стало известно, что Полину поместили на шесть месяцев в ПКТ.