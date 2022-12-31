Власти Гродненской области с 1 января отменят «местный сбор» за пересечение границы на машине

С 1 января 2023 года прекращает действие решение Гродненского областного Совета депутатов о «местном сборе» за пересечение границы Беларуси транспортными средствами, пишет пресс-служба Гродненского облисполкома.

Гродненский областной Совет депутатов ввел «местный сбор» за пересечение транспортом границы 30 марта 2021 года. Транспортные средства, пересекающие границу в пунктах пропуска Гродненской области должны были заплатить сбор в размере одной базовой величины.

От оплаты освобождались выезжающие на лечение или санаторный отдых, иностранцы, педагоги двух школ, которые проводят обучение на литовском языке, а также представители госорганов, выполняющие служебные обязанности.

Пресс-служба Гродненского облисполкома пишет, что о введении «местного сбора» в 2023 году сообщит дополнительно.