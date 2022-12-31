Польская газета Wyborcza внесла Марию Колесникову и Анджея Почобута в список героев 2022 года

Польская газета Wyborcza внесла Марию Колесникову и Анджея Почобута в список героев и символов 2022 года.

«Вот наш субъективный алфавитный обзор героев и символов, которые сделали 2022 год трагическим, особенным, плохим, увлекательным… Некоторые изменили этот мир к худшему, другие — к лучшему», — написали авторы.

В список героев вошла Мария Колесникова, которую газета описала так:

«Красная помада, широкая улыбка и блеск в глазах. Такой запомнили Марию Колесникову из Минска, и такой ее можно увидеть сегодня на редких фотографиях, тайно вывезенных родственниками. Одна из лидерок беларуской оппозиции каждый день доказывает миру, что среди нас есть люди, которых не сломить никаким диктатором»

Про Андрея Почобута авторы списка написали следующее:

«Наш журналист, оппозиционер, который борется за свободу и демократию в Беларуси. Он находится в тюрьме уже почти два года, и, несмотря на требования мира о его освобождении побратим Путина Александр Лукашенко остается слепым и глухим».

Всего в списке 53 героя и символа. Авторы внесли в перечень и забор на границе с Беларусью, только не как достижение Польши, а наоборот:

«Забор длиной 187 км защищает нашу прекрасную страну от захватчиков — женщин с детьми, жертв военных действий и бедных людей с Востока. Это забор, соответствующий возможностям PiS [партия «Право и справедливость»]».