Силовики отчитались о задержании дочери репетитора Евгения Ливянта и ее мужа

Силовики задержали дочь минского репетитора Евгения Ливянта Анну Ливянт и ее мужа Никиту Дрозда после их возвращения из Польши, пишет провластный телеграм-канал «Сводки центра».

Авторы канала пишут, что Анна с мужем участвовали в массовых нарушениях порядка и перекрывали дороги в 2020 году.

В «покаянном» видео, опубликованном каналом, Ливянт добавляет, что была подписана на «экстремистские» телеграм-каналы и отправляла им информацию. Дрозд говорит, что пара вернулась в Беларусь 10 декабря и была задержана.

28 декабря «Сводки центра» сообщили о задержании минского репетитора и соучредителя центра по подготовке к ЦТ «100 баллов» Евгения Ливянта.

В «покаянном» видео педагог говорил, что участвовал в акциях протеста в Минске, блокировал движение транспорта, а также принял участие в одном из заседаний Координационного совета в августе 2020 года.

Позже «Sputnik Беларусь» написало, что Ливянт задержан по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

Обновлено 11:10. Добавлено имя мужа Анны Ливянт. «Медиазона» нашла его страницы в соцсетях.