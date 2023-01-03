«Наша Ніва»: Александра Федуту госпитализировали в тюремную больницу из-за проблем с сердцем

Александра Федуту госпитализировали в тюремную больницу из-за проблем с сердцем, пишет «Наша Ніва».

Практически сразу после перевода в могилевскую колонию у него обострились проблемы с сердцем и появились отеки.

«Александр Иосифович госпитализирован. Это плановая госпитализация, не экстренная — для того чтобы снять отеки на ногах. Все знают, что у него проблемы с сердцем», — сообщила супруга Федуты Марина Шибко журналистам Sputnik Беларусь.

В сентябре 2022 года Александра Федуту осудили на 10 лет лишения свободы. Ему и Григорию Костусеву вменяли заговор с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК).

По версии обвинения, они при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот, убийство Александра Лукашенко и всей его семьи. Всего по делу проходило пять человек.

Обновлено в 18.35. Добавлен комментарий супруги.