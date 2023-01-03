Задержанного за «шпионаж в пользу Украины» жителя Зябровки обвиняют в госизмене и содействии экстремистской деятельности

Жителя деревни Зябровка Евгения Глушкова обвиняют в измене государству (часть 1 статьи 356 УК) и содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК), следует из расписания заседаний на сайте Верховного суда.

Сегодня в Гомельском суде пройдет первое заседание по делу. Суд рассмотрит его в закрытом режиме.

В ноябре прошлого года силовики задержали Глушкова по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Точные статьи, по которым задержали жителя Зябровки, были неизвестны.

Глушков работал ветеринаром в одной из клиник Гомеля. До начала полномасштабной войны в Украине он долгое время жил за границей. Последние несколько лет он провел в Китае, где занимался музыкой, но из-за пандемии вынужден был вернуться домой.

Возле деревни Зябровка находится аэродром — группа мониторинга военной активности «Беларускі гаюн» периодически сообщает о запусках российских ракет и скоплении техники возле него.