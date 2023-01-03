Силовики задержали соучредителя образовательного центра «100 баллов» Алексея Иванова

Провластный телеграм-канал «Сводки центра» отчитался о задержании соучредителя образовательного центра «100 баллов», учителя математики и физики Алексея Иванова.

В «покаянном» видео, опубликованном каналом, задержанный говорит, что в 2020 году «принимал участие в несанкционированном мероприятии и находился на проезжей части». На дорогу, добавляет Иванов, выходил вместе с Евгением Ливянтом.

Сегодня авторы телеграм-канала рассказали о задержании дочери педагога Евгения Ливянта Анны и его зятя Никиты Дрозда. В «покаянных» видео они рассказали, что участвовали в акциях протеста и выходили на проезжую часть. Супруги жили в Польше, а в начале декабря приехали в Беларусь.

Позже «Зеркало» со ссылкой на источники написало о задержании жены Ливянта Юлии. По информации знакомого семьи, всех четверых задержали в один день, а сейчас они находятся на Окрестина.

О задержании самого Ливянта силовики отчитались 28 декабря. В «покаянном» видео педагог говорил, что участвовал в акциях протеста в Минске, блокировал движение транспорта, а также принял участие в одном из заседаний Координационного совета в августе 2020 года.

Позже «Sputnik Беларусь» написало, что Ливянт задержан по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).