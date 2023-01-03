Суд арестовал Евгения Ливянта и его дочь на 14 суток, жена репетитора получила 15 суток ареста

Евгений Ливянт получил 14 суток ареста, его жена Юлия Ливянт — 15 суток и их дочь Анна Ливянт — 14 суток ареста, пишет «Радыё Свабода».

По информации правозащитного центра «Вясна», суд над репетитором состоялся еще 29 декабря. Левянта признали виновным в «мелком хулиганстве» (статья 19.1 КоАП).

Младшая дочь Ливянтов Галина находится дома.

14 суток административного ареста получил Алексей Иванов, соучредитель образовательного центра «100 баллов», о задержании которого сегодня сообщил провластный телеграм-канал «Сводки центра». Выяснилось, что его «забрали» еще 30 декабря.

Ранее сегодня провластный телеграм-канал «Сводки центра» сообщил о задержании дочери Ливянта Анны и его зятя Никиты Дрозда. По информации источников «Зеркала», задержали и жену педагога Юлию Ливянт. Всех четверых задержали в один день, сейчас они находятся на Окрестина, рассказал «Зеркалу» знакомый педагога.

28 декабря «Сводки центра» сообщили о задержании минского репетитора и соучредителя центра по подготовке к ЦТ «100 баллов» Евгения Ливянта.

В «покаянном» видео педагог говорил, что участвовал в акциях протеста в Минске, блокировал движение транспорта, а также принял участие в одном из заседаний Координационного совета в августе 2020 года.

Позже «Sputnik Беларусь» написало, что Ливянт задержан по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).