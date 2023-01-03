Хакеры взломали сайт президентского медцентра и слили ПЦР-тесты Лукашенко

Хакеры из «Объединенного штаба сопротивления» взломали сайт медицинского центра Управделами президента Беларуси и опубликовали результаты ПЦР-тестов на коронавирус Лукашенко, пишет телеграм-канал «Алиса рассказывает».

В открытом доступе оказались результаты ПЦР-тестов на коронавирус Александра Лукашенко и его сына Николая с апреля 2021 по декабрь 2022 года. «Настоящее время» подтвердило, что врачи, чьи данные указаны в справках, действительно работают в медцентре Управделами президента, а возглавляет его Ирина Абельская.

Даты тестов Лукашенко и его сына Николая совпадают с их встречами с Путиным. ПЦР-тесты на наличие SARS-Cov-2 им делали накануне визитов в Россию, которых было пять в 2021 году и восемь — в 2022.

Аналитики «Объединенного штаба сопротивления» заметили, что некоторые справки выписывались до дня тестирования и в них перепутаны номера паспортов. Хакеры предположили, что Лукашенко мог получить документы о результатах тестов от медцентра Управделами президента, но анализ не сдавал.