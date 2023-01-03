Силовики задержали минчанина, чье фото с протестов 2020 года нашли на Shutterstock

Провластный телеграм-канал «Сводки центра» отчитался о задержании минчанина, фото которого с протестов 2020 года нашли на сервисе стоковых фотографий Shutterstock.

В «покаянном» видео, опубликованном каналом, задержанный говорит, что 16 августа 2020 года «принимал участие в несанкционированном митинге на проспекте Победителей». Фото минчанина с этого марша было размещено на Shutterstock, но он об этом не знал.

Авторы провластного телеграм-канала пишут, что задержанному предлагали добровольно прийти в ГУБОПиК Минска, но он проигнорировал.

Также в ролике с «покаянным» видео говорят, что задержанный проживал в Польше и вернулся в Минск на праздники.