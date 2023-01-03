«Зеркало»: силовики задержали жену репетитора Евгения Ливянта

Силовики задержали жену репетитора Евгения Ливянта Юлию, сообщает «Зеркало» со ссылкой на источники.

Ранее сегодня провластный телеграм-канал «Сводки центра» сообщил о задержании дочери Ливянта Анны и его зятя Никиты Дрозда. По информации источников «Зеркала», задержали и жену педагога Юлию Ливянт. Всех четверых задержали в один день, сейчас они находятся на Окрестина, рассказал «Зеркалу» знакомый педагога.

Насколько известно источнику, изначально педагог и члены его семьи были задержаны по административному делу.

— Но вы понимаете, что там меняется все от часа к часу, — уточнил собеседник.

3 января силовики отчитались о задержании дочери минского репетитора Евгения Ливянта Анны Ливянт и ее мужа Никиты Дрозда после их возвращения из Польши за «участие в массовых нарушениях порядка и перекрытие дорог в 2020 году».

28 декабря «Сводки центра» сообщили о задержании минского репетитора и соучредителя центра по подготовке к ЦТ «100 баллов» Евгения Ливянта.

В «покаянном» видео педагог говорил, что участвовал в акциях протеста в Минске, блокировал движение транспорта, а также принял участие в одном из заседаний Координационного совета в августе 2020 года.

Позже «Sputnik Беларусь» написало, что Ливянт задержан по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).