Польская прокуратура передала в суд дело против беларуса и россиянина, обвиняемых в шпионаже в пользу российской разведки

Польская прокуратура передала в Окружной суд в Белостоке дело против беларуса и россиянина, обвиняемых в шпионаже в пользу российской военной разведки, пишет Polska Agencja Prasowa со ссылкой на пресс-секретаря окружной прокуратуры в Варшаве Александру Скржинярж.

Прокуратура предъявила гражданам России и Беларуси обвинение в шпионской деятельности для ГРУ с 2017 по апрель 2022 года.

По словам Скржинярж, следствие установило, что россиянин и беларус «участвовали в деятельности российской военной разведки по разведке военных объектов, имеющих рещающее значение для обороны Польши».

Гражданин Беларуси, по ее словам, сначала учился в одном из вузов Белостока, а после устроился на работу в организацию парашютной подготовки. Там он установил «в том числе социальные связи», которые использовал в шпионских целях. Россиянин осуществлял шпионаж «под видом культурной деятельности и туризма».

Прокуратура установила, что шпионская деятельность подсудимых была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши.

Обвиняемые собирали информацию, например, о выполнении задач польскими солдатами на границе с Беларусью, связанных с «миграционным кризисом»; о численности военнослужащих, структуре подразделений, использовании техники и так далее.