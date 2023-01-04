Минчанин уехал из Беларуси из‑за уголовного дела за донаты ВСУ; силовики требуют от его родителей, чтобы уговорили сына вернуться

На предпринимателя из Минска завели уголовное дело по статье о финансировании терроризма из-за двух донатов ВСУ, сообщает «Зеркало».

Как пишет издание, предприниматель в начале войны совершил два перевода по 999 евро в адрес ВСУ, и уже в марте его задержали силовики. Минчанина отпустили после беседы в КГБ, а все документы передали в Следственный комитет. После этого компанию минчанина проверяли несколько раз, а в августе заблокировали все счета, личные карты и даже карту его ребенка. На имущество беларуса, в том числе квартиру, был наложен арест.

В августе предпринимателю позвонила следователь. Она сказала, что его должны опросить в качестве подозреваемого по делу о финансировании терроризма, и позвала на беседу на «завтра» (вероятно, речь идет о статье 290-1 УК). Предприниматель сказал, что придет, а сам выехал из Беларуси.

Как минчанин пояснил «Зеркалу», помимо донатов ВСУ, один из последних платежей его предприятия перед войной был для партнера в Украине. Тот ответил ему, что готовит все к отгрузке, и перестал выходить на связь. По словам минчанина, силовики заявили ему, что он специально вывел деньги, обналичил их и «финансировал украинцев, "фашистов", полк "Азов" ».

По словам предпринимателя, силовики регулярно звонят его родителям и спрашивают, когда вернется сын, они также провели обыск у них дома и описали имущество — телевизор, холодильник, микроволновую печь и другие вещи.