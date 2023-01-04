Суд назначил лидерам независимых профсоюзов от 8 до 9 лет колонии

Минский городской суд вынес приговор по делу лидеров независимых профсоюзов. Геннадия Федынича и Василия Береснева приговорили к 9 годам колонии усиленного режима, а Вацлава Орешко — к 8, сообщает «Салідарнасць».

Профсоюзных лидеров судили по статьям о создании экстремистского формирования и участии в нем (части 1 и 3 статьи 361-1 УК), призывах к санкциям (часть 3 статьи 361 УК), разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).

С 19 по 21 апреля 2022 года силовики задержали 19 представителей независимого профсоюзного движения. Обыски прошли в Минске и Полоцке, у активистов изъяли технику и документы. Среди задержанных — руководство и сотрудники офиса «Белорусского конгресса демократических профсоюзов» (БКДП), а также лидеры и активисты входящих в него профсоюзов: «Свободный профсоюз металлистов», «Свободный профсоюз Белорусский», РЭП. Часть задержанных после допросов отпустили, они находятся под подпиской о неразглашении.

В июле Верховный суд прекратил деятельность БКДП , «Свободного профсоюза Белорусского», Свободного профсоюза металлистов, Беларусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Беларусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности. Последний, кроме того, признали в Беларуси «экстремистским формированием».