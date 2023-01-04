Силовики задержали программиста за негативные сообщения «о текущей власти» в рабочем чате

Силовики задержали айтишника, который, по его собственным словам в милицейском видео, в рабочем чате написал «плохие вещи о представителях закона, текущей власти и власти РФ». Видео с задержанным опубликовал провластный канал «Сводки центра».

По утверждению авторов канала, о сообщениях программиста «незамедлительно сообщили небезразличные и адекватные работники».

В «покаянном» видео размещен скриншот с сообщением, которое, судя по всему, стало причиной задержания: «А еще усатый сын шлю… кхм… таракан вводит законы о расстреле предателей родины и лишение экстремистов гражданства. Кажется он хочет чтобы вы выходили только на фронт а не на улицы как в прошлый раз». На скриншоте указано название чата — Innowise Minsk. Вероятно, это название компании, в которой работает задержанный.

Кроме того, айтишнику вменяют участие в «перекрытии дорог». «Сводки центра» утверждают, что против него возбуждено уголовное дело, однако не уточняют, по какой статье.