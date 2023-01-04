СБУ задержала жителя Черниговщины, его подозревают в работе на беларуские спецслужбы

Cлужба безопасности Украины во время спецоперации в конце 2022 года задержала жителя Черниговской области, он подозревается в сотрудничестве с беларускими спецслужбами, сообщает пресс-служба СБУ.

Как сказано в пресс-релизе украинского ведомства, задержанный собирал разведданные о силах обороны в приграничных районах на севере страны, проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе и организовал канал переправки украинцев призывного возраста за границу.

Полученную информацию, как сообщает СБУ, он должен был передать в Россию через одного из мужчин, которого он должен был переправить за границу.

Для беларуских спецслужб житель Черниговской области собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений сил обороны на территории области. Особое внимание обращал на места жительства командного состава украинских войск.

Задержанный стал подозреваемым по трем статьям Уголовного кодекса Украины — о государственной измене (статья 111), незаконном обращении с оружием (статья 263) и незаконной переправке через границу (статья 332).