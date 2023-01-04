Суд приговорил минчанина, который несколько месяцев провел на Окрестина, к двум годам колонии

Минский городской суд приговорил Виталия Енаровича к двум годам колонии по обвинению в разжигании вражды (статья 130 УК) и грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна». Минчанина несколько месяцев удерживали «на сутках» в изоляторе на Окрестина без сменной одежды и средств гигиены.

«Покаянное» видео с Виталием было публиковано в провластных телеграм-каналах 21 марта. На нем задержанный говорил, что принимал участие в акциях протеста после выборов, писал оскорбительные комментарии о беларуских и российских военных. Сокамерник Енаровича рассказывал правозащитникам, что в июне тот отбывал уже пятый или шестой подряд административный срок, «в зимней одежде и обуви, за несколько месяцев ни разу не стриженный».

Суд над Виталием Енаровичем прошел 12 декабря, однако о его итогах стало известно только сейчас. Административные аресты, которые минчанин отбыл на Окрестина, не будут защитаны в срок по уголовному делу.