Александр Лукашенко подписал правки в закон «О гражданстве», согласно которым можно лишить гражданства по рождению

Александр Лукашенко подписал измения в закон о «О гражданстве Республики Беларусь», согласно которым беларуса, который получил гражданство по рождению, можно его лишить, сообщает пресс-служба политика.

Лишиться приобретенного гражданства можно после вступившего в силу приговора суда, подтверждающего участие в «экстремистской» деятельности или причинение тяжкого вреда интересам республики, если гражданин находится за пределами страны.

Новый закон позволит лишить гражданства после вступившего в силу приговора суда за одно из преступлений по 55 статьям. Среди них — разжигание вражды, наемничество, акт терроризма, участие в массовых беспорядках, пропаганда, демонстрирование, изготовление или распространение нацистской символики, создание экстремистского формирования или участие в нем и другие.

Поправки предусматривают принесение присяги теми, кто приобретает гражданство и обязанность уведомлять о наличии иностранного гражданства, вида на жительство или иного документа, дающего право на получение льгот в ином государстве.