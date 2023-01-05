Против сельчанина, повредившего могилы «из‑за того, что бабушка не оставила ему дом в наследство», возбудили уголовное дело

Против 26-летнего жителя деревни Коптевичи Чашникского района возбудили уголовное дело за надругательство над могилами (статья 347 УК), пишет близкий к силовикам телеграм-канал «Обратная сторона».

По информации авторов канала, 26-летняя жительница деревни Заречная Слобода обратилась в милицию с заявлением о повреждении надгробий и крестов на могилах. Уголовный розыск установил, что могилы повредил родственник заявительницы.

В декабре он вырвал крест с одной могилы и «крушил надгробия и ограду» могил похороненных рядом родственников. «Обратная сторона» пишет, что сельчанин «затаил обиду на недавно умершую бабушку за то, что она оставила в наследство свой дом не ему, а внучке».