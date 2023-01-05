На сотрудницу салона красоты завели административное дело за то, что она «закрыла ноутбук во время налоговой проверки»
На сотрудницу салона красоты завели административное дело за то, что она «закрыла ноутбук во время налоговой проверки»
5 января 2023, 15:14
 
 
 
 
 

В Минске на администраторку салона красоты, которая закрыла ноутбук во время налоговой проверки, составили протокол по административной статье о воспрепятствовании проведения проверки, экспертизы (статья 24.2 КоАП). Об этом пишет минское управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам. Санкция статьи предусматривает штраф от 370 до 1110 рублей.

При оперативной проверке салона красоты администратор «не маскируя своих действий» закрыла крышку ноутбука, который компания использовала для учета финансовых операций, говорится в сообщении. После этого операционная система заблокировалась, а ввод пароля разблокировать ее не помог. Этим администраторка ограничила проверяющим доступ к базе данных салона красоты, считают в управлении.

«В "сухом остатке" у работника нервные переживания, штраф и "деревянный орден" за преданность», — пишут в управлении и добавляют, что «нашли золотой ключик к ценной информации», несмотря на закрытую крышку ноутбука.

     
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