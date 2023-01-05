На сотрудницу салона красоты завели административное дело за то, что она «закрыла ноутбук во время налоговой проверки»

В Минске на администраторку салона красоты, которая закрыла ноутбук во время налоговой проверки, составили протокол по административной статье о воспрепятствовании проведения проверки, экспертизы (статья 24.2 КоАП). Об этом пишет минское управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам. Санкция статьи предусматривает штраф от 370 до 1110 рублей.



При оперативной проверке салона красоты администратор «не маскируя своих действий» закрыла крышку ноутбука, который компания использовала для учета финансовых операций, говорится в сообщении. После этого операционная система заблокировалась, а ввод пароля разблокировать ее не помог. Этим администраторка ограничила проверяющим доступ к базе данных салона красоты, считают в управлении.



«В "сухом остатке" у работника нервные переживания, штраф и "деревянный орден" за преданность», — пишут в управлении и добавляют, что «нашли золотой ключик к ценной информации», несмотря на закрытую крышку ноутбука.

