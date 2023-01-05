Силовики отчитались о задержании минского священника за «молитву об украинских воинах»

Силовики задержали священника храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» Дионисия Коростелева за «молитву об украинских воинах», сообщает близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки центра».

Авторы канала пишут, что священник во время службы «агитировал за нацистов из "Азова"».

В видео, опубликованном «Сводками центра», задержанный говорит, что первого января служил молебен за воинов Украины. После этого, по словам священника, к нему подошел человек, которому «не понравился» молебен.

В ролике канала показали татуировку с гербом «Погоня» на правом плече священника. «Сводки центра» добавили, что священник «привлекался за участие в протестах, распространяет бчб-символику и соответствующие идеи».

О «возмущении прихожан» первой написала провластная активистка Ольга Бондарева. По ее словам, информацию о молебне за «воинов и защитников Украины» прислала подписчица.