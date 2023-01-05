Силовики отчитались о задержании жителя Солигорска, который предлагал «вешать ябатек на столбах»

Силовики задержали солигорчанина, который предложил «вешать ябатек на столбах» – его призывы попали на видео ютуб-канала «Бело Росс», сообщил провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

В разговоре на видео автор канала представился жителем Харькова и спрашивал у задержанного, собираются ли беларусы нападать на Украину, как он относится к «так называемому президенту» и «что делать с ябатьками».

Силовики опубликовали ролик, смонтированный из фрагментов этого диалога и признаний задержанного жителя Солигорска. Он говорит, что был в чат-рулетке, «оскорблял сотрудников милиции» и «хотел вешать на столбах», просит прощения у «патриотов страны».

На лице задержанного видны ссадины, на губах — кровь.