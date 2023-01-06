Провластный телеграм‑канал сообщил о задержании начальника службы в компании «Газпрома» в Беларуси за пользование ЧКБ

Силовики отчитались о задержании начальника службы компании «Газпром Трансгаз Беларусь», видео с ним появилось в телеграм-канале «Сводки центра».

По его словам на милицейском видео, причиной задержания стала подписка на «деструктивные» телеграм-каналы, в том числе «"Черную книгу Беларуси", из которой извлекал персональные данные коллег, государственных служащих, которые в последующем репостил». В видео присутствуют частично замазанные скриншоты из бота ЧКБ.

Когда был задержан мужчина, возбуждено ли против него уголовное дело или составлен административный протокол, авторы «Сводок центра» не сообщают.