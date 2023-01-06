Власти приняли закон, по которому могут передавать во «внешнее управление» компании с иностранными собственниками

В Беларуси приняли закон, по которому компании, в которых есть собственники, участники или акционеры из иностранных государств, могут быть переданы под «временное внешнее управление». Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Решение о передаче управления принимают облисполкомы или Минский горисполком в порядке, определяемом правительством.

Закон описывает несколько случаев, при которых власть может передать компанию под внешне управление. Например, если «управление коммерческой организацией исполнительным или иными органами управления фактически прекращено»; если эти органы осуществляют «экономически необоснованные действия», которые могут привести к прекращению деятельности, ликвидации или банкротству организации»; «в иных случаях, определенных Совмином».

То есть, если власти решат, что управляющие органы компании с иностранными собственниками, акционерами или участниками плохо руководят ею, госорганы могут передать ее под «временное внешнее управление».

Целью закона власти заявляют «исключение необоснованного прекращения деятельности коммерческих организаций, причинения ущерба их трудовым коллективам и обеспечение нормальной безубыточной работы» таких организаций.

Временное внешнее управление устанавливается на срок до 18 месяцев со дня принятия соответствующего решения. Оно не вводится в отношении организаций, которые находятся в процессе ликвидации либо в процедурах признания их банкротами.

На период временного внешнего управления приостанавливаются полномочия управляющих органов коммерческой организации, указанных в решении облисполкомов или Мингорисполкома. Сотрудники этих органов по требованию власти отстраняются от работы.