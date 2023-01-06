В Гродно силовики задержали руководителя «Школы практической медиации» Николая Хотяновича, видео с ним появилось в провластном телеграм-канале «ПуЛьс ГрОдНо».

В видео, опубликованном «ПуЛьс ГрОдНо», задержанный говорит, что в 2020 году учувствовал в массовых митингах, выходил на проезжую часть и негативно высказывался в отношении сотрудников милиции.

По словам провластного телеграм-канала, его поместили в СИЗО.

Телеграм канал «Право имеют» пишет, что Хотянович является сертифицированным медиатором с 2015 года. Николай Хотянович дважды был признан «Лучшим медиатором года» (2016-2017 года) Центром медиации и переговоров (Минск). Специализация Николая — споры в области строительства, недвижимости, земельные споры, коммерческие и корпоративные споры, семейная медиация, потребительские споры.