Власти приняли закон об изъятии имущества; он направлен на защиту нацбезопасности Беларуси

В Беларуси появился закон «Об изъятии имущества», который власти приняли с целью «неотложного и эффективного реагирования на существующие угрозы национальным интересам» Беларуси. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Согласно статье 3 Закона, основанием для изъятия права собственности будет «совершение в отношении Республики Беларусь <﻿…﻿> недружественных действий». Решение об изъятии в качестве «ответной меры» будет принимать Совмин. Дальше Госкомитет по имуществу обратится в экономический суд Минска с соответствующим заявлением.

Со дня принятия судом решения «изъятые объекты права собственности, в отношении которых не требуются регистрация и (или) учет, переходят в собственность Республики Беларусь», говорится в статье 7.

В статье 2 Закона говорится о принципах, на которых основывается изъятие имущества. Среди них — объективность, которая выражается в изъятии «исключительно» как «в качестве ответной меры при совершении в отношении Республики Беларусь <﻿…﻿> недружественных действий».

В Законе расписаны используемые в нем понятия. Например, «аффилированными лицами» в документе называют юридические или физлица, которые «прямо или косвенно» определили решение «о совершении недружественных действий» или оказали влияние «на принятие такого решения иностранными государствами, совершающими недружественные действия»; или лица, «зависящие от решений лиц из таких государств» и включенные в перечень, определенный правительством.

Изъятием права собственности в документе называется «принудительное изъятие <﻿…﻿> по мотивам общественной необходимости» в пользу Беларуси. Объекты права собственности — вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, находящиеся в Беларуси и «принадлежащие на праве собственности субъектам изъятия».