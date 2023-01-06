На суде по делу «Вясны» задержали правозащитницу «Мемориала» — она получила 15 суток ареста за «мелкое хулиганство»

На судебном заседании по делу правозащитного центра «Вясна» силовики задержали правозащитницу центра защиты прав человека «Мемориал» Екатерину Яньшину — она получила 15 суток ареста за «мелкое хулиганство» (статья 19.1. КОАП РБ), пишет телеграм-канал «Полный ПЦ 2.0».

Задержание произошло вчера, но стало известно об этом только сегодня. Екатерина Яньшина приехала в Беларусь на суд по делу «Вясны» как независимая наблюдательница. Сразу после окончания судебного заседания на выходе из зала суда её задержали.

Правозащитницу завели в служебное помещение «для беседы», где ее обвинили в нарушении порядка хода заседания: Яньшина делала фото и вела трансляцию. Силовики сказали, что проверят её гаджеты, а правозащитницу отвезут в Московское РУВД, чтобы «составить документ».

В РУВД председателю ЦЗПЧ «Мемориал» Олегу Орлову сказали, что к ним никого не привозили и о Яньшиной сотрудники не знают. Позже стало известно, что ночь правозащитница провела в городском ИВС, а утром ее судили по административной статье.