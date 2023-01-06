«Вясна»: мужа осужденной правозащитницы Марфы Рабковой Вадима Жаромского арестовали еще на 10 суток

Муж осужденной правозащитницы Марфы Рабковой Вадим Жаромский не вышел на свободу спустя 15 суток ареста, ему дали новые 10 суток, пишет правозащитный центр «Вясна».

По какой статье Жаромскому дали очередные 10 суток ареста, неизвестно.

Мужа осужденной правозащитницы Марфы Рабковой Вадима Жаромского задержали 22 декабря. На следующий день суд назначил ему 15 суток ареста. По какой статье, неизвестно.

6 сентября Минский городской суд вынес приговор Марфе Рабковой — 15 лет колонии — и девяти анархистам, проходящим с ней по одному делу. Фигуранты дела «Революционного действия» получили от 5 до 17 лет колонии.