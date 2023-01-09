«Распространял идеи беларуского национализма»; основателя symbal.by Павла Белоуса обвиняют по четырем статьям

Основателю магазина symbal.by Павлу Белоусу предъявили обвинение по четырем статьям УК, пишет «Белта» со ссылкой на СК. По версии следствия он «под видом культурно-исторического развития распространял идеи беларуского национализма, целью которых являлась смена государственной власти в Беларуси».

СК утверждает, что Павел Белоус «на протяжении десяти лет вел активную деятельность, направленную на смену государственной власти неконституционным путем».

«Под видом культурно-исторического развития в различных общедоступных социальных сетях и на сайтах он распространял идеи беларуского национализма, целью которых являлась смена государственной власти в Беларуси», — сказал начальник управления СК по Минску Сергей Паско.

Основателю магазина symbal.by Павлу Белоусу предъявили обвинение по четырем статьям: измена государству (часть 1 статьи 356 УК), организация организация грубого нарушения порядка (часть 1 статьи 342 УК), причинение вреда нацбезопасности Республики Беларусь (часть 3 статьи 361 УК) и руководство экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК).

СК передал уголовное дело против Белоуса в прокуратуру для направления в суд.

Основателя магазина symbal.by задержали в ноябре 2021 года. Его отправляли под административный арест, а после перевели в СИЗО по уголовному делу.