Лукашенко поручил госучреждениям перестать пользоваться латинскими буквами на указателях

О поручении Лукашенко по «постепенному выводу из обихода применения латиницы и использованию только государственных языков» стало известно из документа, который опубликовала провластная активистка Ольга Бондарева. Это ответ замглавы администрации Фрунзенского района Минска Дениса Драпея на обращение минчанки.

В нем говорится, что некое поступившее предложение рассмотрено и более того, уже «ведется работа» по избавлению от латинки — «в соответствии с поручением Лукашенко».

Ранее в отношении латиницы высказалась государственная газета «Минская правда». Авторы назвали ее «нетрадиционными кракозябрами», а также заявили, что алфавит использовали нацисты и «ярый русофоб и палач белорусского крестьянства Калиновский».

«Зеркало» разместило у себя документ, который, как указывает источник, рассылается в различные государственные учреждения.

В документе говорится, что после заседания Республиканского совета по исторической политике глава Администрации президента Игорь Сергеенко направил Лукашенко докладную записку. В ней говорилось, что латинка на указателях «усложняет восприятие информации и затрудняет ориентирование», а также, что в ее основу положен «польский вариант латинской графики, который с XVI века использовался в целях полонизации белорусов наряду с навязыванием католичества».

В итоге, как пишет Сергеенко, совет принял решение отказаться от латинки. На докладной записке Сергеенко стоит дата 14 декабря. В документе также указано, что 16 декабря Александр Лукашенко подписал поручение № 10/87, которое предписывает госорганам исключить применение латинки.