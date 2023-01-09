Сотрудники охраны железных дорог задержали беларуса, который пытался украсть медные запчасти ж/д узлов

В Варшаве сотрудники охраны железных дорог задержали 42-летнего гражданина Беларуси за то, что он пытался украсть нагревательный кабель и медные элементы из электроустановки на рельсах, пишет портал nakolei.pl.

Мужчину задержали 3 января, но об этом стало известно только сегодня. Начальнику смены охраны железных дорог в Варшаве сообщили, что на ж/д путях на маршруте Warszawa Wschodnia — Warszawa Stadion находится посторонний человек. Когда охрана прибыла на место, мужчина попытался скрыться, но был задержан и передан полиции.