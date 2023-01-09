«Наша Нiва» и «Флагшток»: силовики задержали заместителя гендиректора «Белоруснефти» Сергея Потупчика

Силовики задержали заместителя гендиректора по экономике «Белоруснефти» Сергея Потупчика, сообщают «Наша Нiва» и «Флагшток».

По информации «Нашай Нiвы», Потупчика задержали по уголовной статье, но какой именно, неизвестно. Вместе с ним задержаны еще несколько менеджеров «Белоруснефти» из Гомеля и Речицы, выяснили журналисты.

«Флагшток» пишет, что причиной задержания Потупчика стал антивоенный пост в соцсетях. Почти год назад он оставил на своей странице в инстаграме сообщение: «Fuck war. Kyiv in my heart!». Именно этот пост, по информации источника «Флагштока», стал поводом для задержания мужчины.

Сейчас страница Сергея Потупчика в инстаграме закрыта, а пост удален, пишет «Флагшток». По информации журналистов, его задержали примерно 2 недели назад, но об этом стало известно только сегодня.

Сергей Потупчик — сын бывшего министра энергетики Владимира Потупчика, уволенного в 2018 году за «содействие созданию незаконного семейного бизнеса».