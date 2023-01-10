Адвокату Александру Данилевичу предъявили обвинение по статье о содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК), пишет пресс-служба Следственного комитета.

СК утверждает, что вместе с олимпийской призеркой Александрой Герасименей и исполняющим директором Фонда спортивной солидарности Александром Опейкиным Данилевич «активно советовал и содействовал» призывам к причинению вреда национальной безопасности. Это выражалось в «призывах к санкциям в отношении юридических и физических лиц». Кроме того, Данилевич «пытался политизировать спорт» и помешать спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

Также Данилевичу ставят в вину попытку «дестабилизировать экономическую обстановку». Как пример приводят подготовку писем и документов в адрес норвежской компании Yara, в которой он «изложил заведомо ложные сведения» о ситуации в Беларуси «прикрываясь "стачечными комитетами"». Эти действия оценили как пособничество в призывах к санкциям (часть 6 статьи 16 и часть 3 статьи 361 УК).

Также в марте 2022 года адвокат «открыто общался с экстремистскими ресурсами» для создания «деструктивной информационной повестки».

Дело Данилевича передали прокурору для направления в суд.

Данилевича задержали в мае. В феврале 2022 года адвокат подписал открытое обращение адвокатов и юристов за прекращение войны в Украине. После этого, по его словам, в университете с ним поговорили два человека, которые попросили отозвать подпись. Он отказался, и 18 апреля стало известно, что его уволили из БГУ, где он преподавал на факультете международных отношений.

17 июня стало известно, что адвоката обвиняют по статье о призыве к санкциям (часть 3 статьи 361 УК).