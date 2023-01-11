«Белсат»: в боях под Бахмутом погиб завербованный в «ЧВК Вагнер» беларус

В боях под Бахмутом погиб завербованный в «ЧВК Вагнер» 30-летний Алексей Тишкевич из Брагина, утверждает телеканал «Белсат».

По информации телеканала, это произошло 26 ноября в боях под Бахмутом. 8 января погибшего похоронили в деревне Углы Брагинского района, за телом отец Тишкевича ездил в Воронеж.

«Белсат» пишет, что в официальной выписке о смерти сказано, что боец «ЧВК Вагнер» погиб 1 января во время удара ВСУ по месту дислокации российских войск в Макеевке. Это опровергают источники телеканала, близкие к семье. Журналисты связывают это расхождение с желанием российской стороны скрыть реальные масштабы потерь в Макеевке.

В Беларуси Тишкевича дважды судили за квартирные кражи, утверждает «Белсат». Сначала сразу после окончания школы, в 2008 году, во второй раз — в 2010 году.

В декабре «Белорусский расследовательский центр» рассказывал о беларусе из «ЧВК Вагнер», попавшем в украинский плен.