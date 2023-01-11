Силовики задержали экс‑кандидата в президенты Андрея Дмитриева

Силовики задержали экс-кандидата в президенты и бывшего сопредседателя движения «Говори правду» Андрея Дмитриева, рассказала «Медиазоне» его коллега.

Политик находится на Окрестина, однако подробности задержания неизвестны.

В августе 2021 года дома у него прошел обыск. Тогда с Дмитриева взяли подписку о неразглашении и изъяли технику. На своем стриме политик сказал, что «список статей огромный», но не раскрыл детали.

Андрей Дмитриев был кандидатом в президенты на выборах в августе 2020 года. В 2021 году «Говори правду» ликвидировали решением Верховного суда.

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