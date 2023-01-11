КГБ предложил директорам IT‑компаний, которые донатили BYSOL, перевести десятикратную сумму на благотворительность

Два руководителя IT‑компаний-резидентов ПВТ, Юрий и Мария, побывали в КГБ «на беседе» про донаты в BYSOL и ByHelp. Они рассказали свои истории Dev.by.

Как пишет издание, руководители сами обратились в редакцию, назвали свои реальные имена и рассказали идентичные истории. Оба пошли в КГБ по собственной инициативе — после того, как некий «знакомый» предупредил их о последствиях за донаты в фонды.

«Когда стали известны списки донативших в BYPol, BySOL и тд, я вспомнила, что тоже донатила. Обратилась к знакомому, чтобы узнать, чем мне это может грозить. Также посоветовалась с юристами, они подтвердили, что действительно есть возможность освобождения от уголовной ответственности. Знакомый организовал встречу» – рассказала Dev.by Мария.

После телефонных разговоров состоялась «встречи». Оба директора характеризуют разговор в КГБ как «вежливый, тактичный, без давления». Оба подтвердили, что донатили, и показали выписки о платежах в фонды. В КГБ им предложили сделать донат в одно из благотворительных учреждений на выбор: «детские дома, хосписы, специальные школы и схожие учреждения». По словам одного из директоров, сумма взноса равнялась 10-кратному размеру «старого» доната в фонды BYSOL или ByHelp.



Мария перечислила деньги в Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическом заболеваниями,

Юрий — в Весновский дом-интернат для детей-инвалидов.



Затем Марии выдали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против нее (собеседница не показала документ редакции, так как «давала подписку и опасается последствий»). Юрию обещали выслать постановление на почту.

Силовики показали Марии список сотрудников ее компании, которые донатили в фонды. По словам Юрия и Марии, их подчиненные тоже оказали или согласились оказать «благотворительную помощь больным детям».

На днях силовики заявили о том, что владеют информацией о сотрудниках IT-компаний, переводивших деньги в фонды помощи пострадавшим от репрессий. Им предлагалось добровольно прийти в КГБ на беседу. Основатели BYSOL и ByHelp, Андрей Стрижак и Алексей Леончик, исключают возможность утечки данных со стороны организаций. Руководитель ByHelp Алексей Леончик написал в фейсбуке о том, что данные о донатах, вероято, силовикам передали банки.