Журналист Денис Ивашин в колонии заболел после помещения в карцер

Журналиста Дениса Ивашина, осужденного на 13 лет и один месяц лишения свободы, на семь суток поместили в карцер, об этом в телеграм-канале, посвященном журналисту, написала его жена Ольга. После помещения в карцер Денис заболел и был вынужден обратиться к медикам.

Дениса Ивашина поместили в карцер в прошедшую пятницу. Ольга Ивашина предполагает, что причина «стандартно-надуманная, нарушение правил внутреннего распорядка». Журналист в карцере заболел и обратился к врачу. Медик осмотрел его, и поместил в карантин. Врач разрешил Денису весь день проводить в постели. Как пишет Ольга Ивашина, Денис жалуется на проблемы с дыханием, и, вероятно, речь может идти о респираторном заболевании.