«Зеркало»: компания‑резидент ПВТ разослала сотрудникам приказ «о недопустимости экстремистских и иных проявлений»

Компания-резидент ПВТ «Эффективные программы» разослала сотрудникам приказ «о недопустимости экстремистских и иных проявлений», пишет «Зеркало». Документ фактически запрещает обсуждать политику на работе.

Приказ подписан директором компании Юрием Широкановым 27 декабря.

В приказе — четыре пункта, два из них предусматривают ограничения для сотрудников. Им запрещается приносить на работу «печатную продукцию и материалы с атрибутикой экстремистской направленности».

Также нельзя проводить рекламные акции, презентации, соцопросы и «другие собрания, не относящиеся к производственной деятельности», а еще — разговоры, «способствующие разжиганию социальной вражды в белорусском обществе». Нельзя также участвовать в «экстремистской деятельности», в том числе «путем поддержки экстремистских формирований в сети Интернет, финансирование такой деятельности и любым другим способом».

Отдел кадров до 31 декабря должен был ознакомить коллектив с приказом под подпись. Контроль за его исполнением остается за директором компании.