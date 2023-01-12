Житель Барановичей, осужденный за «клевету» на милиционера, вышел на свободу по амнистии

Житель Барановичей Петр Зиневич, осужденный на два года химии по статье о клевете (статья 188 УК) вышел на свободу согласно закону об амнистии от 7 декабря 2022 года, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Зиневича осудили за то, что он на своей странице «Вконтакте» разместил фото сотрудника Барановичского РОВД с подписью «участвовал в разгоне митингов и мучил людей». Суд обязал жителя Барановичей заплатить потерпевшему 1 000 рублей в качестве моральной компенсации, пишут правозащитники.

По их информации, жену Зиневича Ирину Красуцкую осудили к двум годам домашней химии за оскорбительный комментарий в адрес представителя власти (статья 369 УК).