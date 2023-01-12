Генпрокуратура направила в суд дело против политика Валерия Цепкало

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении политика Валерия Цепкало, сообщает пресс-служба ведомства.

Цепкало вменяют получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК), злоупотребление служебными полномочиями (часть 2 статьи 424 УК), ложный донос о совершении преступления (часть 1 статьи 400 УК), призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), создание экстремистского формирования и руководство им (часть 1 статьи 361-1 УК), финансирование экстремистской деятельности (часть 2 статьи 361-2 УК), клевета и публичное оскорбление Лукашенко (часть 2 статьи 367 и часть 2 статьи 368 УК), дискредитация Беларуси (статья 369-1 УК).

В пресс-релизе говорится, что Цепкало, находясь в должности директора ПВТ, получил взятку в размере 151 715 евро за выбор определенной компании для строительства объекта «Администрации Парка высоких технологий». Деньги перечислили на счет подконтрольной Цепкало компании на Кипре, пишет Генпрокуратура.

Кроме того, за организацию оплаты строительных работ политику провели проектно-изыскательные работы по строительству дома, оплатили ему и близким родственникам отдых в Крыму, отмечает ведомство.

Генпрокуратура добавляет, что Цепкало покинул Беларусь не позже 24 июля 2020 года и «позиционировал себя как приверженец политического движения, которое противостоит целям и интересам действующей власти», чтобы его не выдали беларуским силовикам.

Ведомство заявило к Цепкало иск о возмещении ущерба «Администрации Парка высоких технологий» на сумму более 6 тысяч рублей.

В декабре СК сообщил о начале «специального производства» в отношении политика.



