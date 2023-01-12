«Народная Воля»: судебный процесс по делу Юрия Чижа и Владимира Япринцева перевели в закрытый режим

На первом заседании по делу бизнесменов Юрия Чижа и Владимира Япринцева суд постановил перевести процесс в закрытый режим, пишет «Народная Воля».

Его обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 209 УК) и легализации средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК), утверждает Office Life.

Беларуского бизнесмена и сооснователя компании «Трайпл» Юрия Чижа задержали 15 марта 2021 года.

11 октября он обжаловал в суде Центрального района Минска свое задержание, заключение под стражу, его продление и домашний арест. Заседание проходило в закрытом режиме.

Юрия Чижа уже задерживали в марте 2016 года. Вместе с бизнесменом в СИЗО КГБ оказались еще пять человек, их подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (статья 243 УК). По словам на тот момент председателя КГБ Валерия Вакульчика, сумма ущерба по уголовному делу составляла около 12 млн долларов.

14 сентября Юрию Чижу изменили меру пресечения на подписку о невыезде — бизнесмену отвели определенный срок на погашение предъявленных претензий.

В 2016 году Чиж был одним из самых известных бизнесменов Беларуси и занимал 12 место в бизнес-рейтинге «Ежедневника». В 2010 году журнал «Дело» оценивал его состояние в 90 млн долларов. В 2011 и 2013 годах он возглавлял список «Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси». СМИ называли Юрия Чижа «кошельком Лукашенко», а в марте 2012 года Евросоюз ввел личные санкции в отношении бизнесмена, а также ограничения против его компаний.